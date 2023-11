Zehn Millionen Pkw mit aktivem Bremsassistenten

Der deutsche Premium-Hersteller Mercedes-Benz verbaut derzeit mehr als 40 solcher Systeme in der Modellpalette. Beim aktiven Bremsassistenten mit Fußgängererkennung, der seit dem Jahr 2021 in allen Pkw mit dem Stern serienmäßig an Bord ist, wurde nun ein Meilenstein erreicht: Mehr als zehn Millionen Mercedes-Benz-Pkw wurden seit dem Jahr 2012 mit dem aktiven Bremsassistenten produziert.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.