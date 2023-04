Zeekr: Lautlose Schweden

Entwickelt in Schweden für den europäischen Markt: Zeekr heißt die neue Elektromarke, die ihren SUV Zeekr X und ihren Shooting Brake Zeekr 001 im Herbst zuerst in Schweden und den Niederlanden launchen werden, dann im restlichen Europa. Zeekr ist ein Luxus-Ableger der chinesischen Geely Holding Group, in deren Besitz sich schon Volvo befindet.

