Xiaomi: Zehn Milliarden US-Dollar für E-Autos

Die dafür erforderliche Genehmigung des Regimes in Peking wurde offenbar Anfang August erteilt. Nun soll es schnell gehen: Der Start der Serienversion des ersten Xiaomi-Stromers ist für 2024 avisiert, die Produktion soll bereits im Dezember anlaufen. Binnen einer Dekade will der Konzern zehn Milliarden US-Dollar in die E-Auto-Entwicklung stecken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper