Wolfsberg statt Chile: Wenn heimischer Lithium-Abbau lohnt

"Wer hat damals Lithium benötigt?", fragt Dietrich Wanke. Und gibt gleich selbst die Antwort: "Kaum jemand." Das Metall sei in den 1980ern für Glas-Ceranfelder und für Psychopharmaka gebraucht worden. Mehr nicht. "Das Projekt konnte sich nicht lohnen."

Das Projekt: Damals wollte ein staatliches Unternehmen in Wolfsberg Lithium abbauen, doch war das Vorhaben an der mangelnden Nachfrage gescheitert.

Abbau verzögerte sich

2011 erwarb das australische Bergbau-Unternehmen European Lithium (EL) die Schürfrechte, fünf Jahre später hätte mit dem Abbau begonnen werden sollen. Doch der Start der Schürfarbeiten verzögerte sich, unter anderem wegen eines juristischen Streits mit einem Anleger.

Doch nun ist der Weg fast frei. Ende März, so erzählt der EL-CEO Dietrich Wanke im OÖN-Gespräch, soll die detaillierte Machbarkeitsstudie vorliegen. Freilich: 20 Spezialisten aus Südafrika, Kanada, England, Irland, Australien etc. müssen dann ihre Untersuchungsergebnisse vorlegen und per Unterschrift bestätigen. "Die Experten können haftbar gemacht werden, wenn die Angaben nicht der Realität entsprechen", sagt der gebürtige Australier, der seit mehr als 30 Jahren im Bergbau beschäftigt ist.

Das aktuelle Problem sei, dass die Spezialisten wegen Corona nicht nach Wolfsberg anreisen dürfen. "Eben erst sind die Visa der Südafrikaner abgelehnt worden."

Vorrat für mindestens 18 Jahre

Schon jetzt steht aber fest, dass der Abbau lohnt. Laut ersten Schätzungen lagern in der Koralpe 12,9 Millionen Tonnen verwertbares Erz. Diese Menge würde – auf 18 Jahre hochgerechnet – eine Jahresproduktion von 720.000 Tonnen Roherz pro Jahr ergeben. "Wir möchten die Wertschöpfungskette voll ausnutzen", sagt Wanke. Das heißt: Auch die Weiterverarbeitung bzw. die chemische Aufbereitung zu Lithiumkarbonat bzw. Lithiumhydroxid würde EL übernehmen. Entsprechende Anlagen sollen in der Nähe des Stollens, also im Lavanttal, errichtet werden. Insgesamt würden 400 Mitarbeiter gebraucht.

Wert: drei Milliarden Dollar

Unter dem Strich würden 11.000 Tonnen Lithiumkarbonat bzw. Lithiumhydroxid pro Jahr gewonnen werden. Bei aktuell 30.000 Dollar pro Tonne liege laut Wanke Lithium für drei Milliarden US-Dollar in der Koralpe. Laut interner Berechnung könnte nicht 18, sondern 40 Jahre lang Lithium abgebaut werden. 11.000 Tonnen würden den Jahresbedarf eines Herstellers wie BMW zu 50 bis 60 Prozent decken.

Wobei der Rohstoff nicht direkt an Autohersteller geliefert werden würde, sondern an Kathodenhersteller, sprich: die chemische Industrie. Die fertigen Kathoden werden an Zellhersteller weitergereicht, die die Akkuzellen an Batterieproduzenten liefern. Erst nach diesem Schritt kommen die Autohersteller ins Spiel.

Wolfsberg ist der erste Standort in Europa, an dem Lithium abgebaut werden wird. Wann? Da ist von 2024 die Rede. Dann könnte der Lithium-Import aus Chile reduziert werden. Der Abbau in Wolfsberg sei jedenfalls unvergleichlich umweltfreundlicher.