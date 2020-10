"Ich bin an der Kreuzung gestanden und der Verbrennermotor meines Audi A4 hat sich dank Start-/Stopp-Automatik ausgeschaltet", erzählt Karl Loizenbauer. "Diese plötzliche Stille habe ich ungemein genossen." Und zwar derart, dass nach zwei Ingolstädtern ein Tesla ins Haus rollte. "Ich habe gerechnet – der Tesla kostet nur unwesentlich mehr als der Audi", sagt der 54-Jährige. Anschaffung, Betriebskosten, Reparaturen, Abnützungen, Steuern usw.

"Unfassbare Beschleunigung"

Vor vier Jahren, im Juni 2016, legte der Personalvermittler bei Tesla 79.000 Euro auf den Tisch und nahm ein Model S 70 mit nach Hause. "Ganz ehrlich: Es ging mir nicht nur um die Stille beim Fahren, sondern auch um die unfassbare Beschleunigung." 6,0 Sekunden in den Technischen Daten. Nachsatz: "Wer sagt, er kaufe sich einen Tesla wegen der Umwelt, der lügt." Wobei der 54-Jährige inzwischen auch die Umwelt im Auge hat. Auf seinem Dach wandelt eine 7-kW-Peak-Photovoltaikanlage Sonnenstrahlen in Strom um. Das kleine Kraftwerk spart natürlich auch Energiekosten daheim. "Den Überschussstrom verwende ich für den Tesla", sagt Karl Loizenbauer. Nachsatz: "Eigentlich könnte ich drei E-Autos mit dem Strom meiner PV-Anlage betreiben." Der Feldkirchner spult pro Jahr etwa 25.000 Kilometer mit seinem Model S ab. Geladen wird prinzipiell daheim. Oder am Supercharger bei Tesla. Denn 2016 kaufte der Oberösterreicher noch das Recht mit, ein Leben lang kostenlos an den Tesla-Ladestationen Strom abzapfen zu dürfen. Ein Service, das Tesla-Eigner Elon Musk inzwischen zurücknahm – aus Kostengründen. Offiziell, um den Akku zu schonen, reduzierte Tesla prompt die Ladegeschwindigkeit für die Gratis-Konsumenten um 20 Prozent.

Die Straßenlage, die Stille und dann noch die nächtlichen Software-Updates: "Du steigst in der Früh ins Auto und verfügst plötzlich über neue Funktionen. Fantastisch!"

Vier Mal Türgriffe ausgetauscht

Einmal war der Mühlviertler beim Service ("Ich habe 27 Euro für einen neuen Pollenfilter bezahlt!"), sechsmal in der Werkstatt: viermal wurden die Türgriffe ausgetauscht (zweimal auf Garantie), einmal der Scheibenwischermotor (Garantie) und einmal ein Speicherchip (499 Euro). Fertig.

Jetzt, nach vier Jahren bzw. 100.000 Kilometer hat sich die Reichweite von 362 auf 347 Kilometer reduziert – um exakt 4,2 Prozent. "Die Batterie ist wie neu."

Die Stromkosten pro 100 Kilometer liegen dank der eigenen PV-Anlage bei 1,20 Euro. "Würde ich ausschließlich Strom vom Stromversorger laden, läge der 100-Kilometer-Preis bei vier Euro."

Das nächste Auto werde auf jeden Fall wieder ein Tesla. "Die US-Amerikaner haben die fortschrittlichste Technik", sagt Loizenbauer. "Nix brummt, man fährt absolut entspannt – perfekt!"

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at