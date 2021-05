Wer fährt umweltfreundlicher?

In welchem Auto steckt mehr Öko drin? Seit Tesla 2013 die E-Mobilität in Fahrt brachte, stellt sich diese Frage. Unzählige Studien beschäftigten sich mit dem Thema, doch mehr als ein "Elektro-Autos sind ökologischer als Verbrenner" kam nicht heraus. Am Dienstag veröffentlichte das heimische Umweltbundesamt eine aufsehenerregende Expertise, die fundiert darlegt, ab wann Stromer umweltfreundlicher unterwegs sind als Verbrenner (Aufstellung rechts).