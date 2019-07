Wenn Junge das Alte erhalten

Prachtvoll stand er da. Etwas mitgenommen, aber prachtvoll. Der Bulli, der am 1. Juni 1972 erstmals in Kalifornien zugelassen worden war. "Irgendwann hat ihn der deutsche Händler nach Europa geholt", erzählt Thomas Hammerschmid aus Bad Leonfelden. Der Autohaus-Besitzer fand den VW-Bus vor zwei Jahren in einer Internetbörse und schlug sofort zu. "Der Wagen war im Originalzustand. In Kalifornien gibt’s kein Salz, darum waren auch keine Löcher im Blech. Da war nix dran geschweißt." Ein Traum für Oldtimerfans.

Thomas Hammerschmid: „Mehr als 1000 Arbeitsstunden.“ Bild: Weihbold

Ein Lehrlingsprojekt

Thomas Hammerschmid machte den Bulli zu einem "Lehrlingsprojekt". Damit die Jungen noch die alte Technik verstehen. Und lernen, nicht nur Ersatzteile auszutauschen, sondern sie selbst herzustellen. Unter der Anleitung von Kurt Wiesinger werkten die Lehrlinge Martin Winkler, Ahmet Cadirci und Helena Mülleder abwechselnd an dem Volkswagen.

Das Team des Autohauses Bad Leonfelden zerlegte den Bulli komplett. Motor, Getriebe, Sitze, Bodengruppe, Bremsen – alles raus. "Die Bodengruppe haben wir sandgestrahlt und neu behandelt", sagt der 46-jährige gelernte Kfz-Mechaniker. Wie auch der 1600er-Vierzylinder-Boxer samt Getriebe in die Einzelteile zerlegt wurde. Das Doppelvergaser-Modell leistet laut Typenschein 78 PS. Die Lehrlinge bauten den Antrieb wieder neu auf.

Das Team: Martin Winkler, Ahmet Cadirci, Helena Mülleder Bild: Weihbold

"Höchste Handwerkskunst"

"Die größte Herausforderung war aber die Lackierung", sagt Hammerschmid. "Es galt die alte Patina zu erhalten." Daher verzichteten die Mühlviertler darauf, den alten Lack abzuschleifen. Stattdessen rückten drei Dellendrücker an, die stundenlang Schäden aus dem Blech entfernten. So blieb der blau-weiße Lack im Originalzustand. "Wir haben dann nur noch Klarlack aufgetragen." Als Schutz. Hammerschmids Resümee: "Das war höchste Handwerkskunst!"

Selbst der Lack auf den Stoßstangen ist original. Bild: Weihbold

Nach sieben Monaten hatte das Lehrlingsteam um Kurt Wiesinger das Projekt abgeschlossen. "Wir haben die Stunden nicht aufgeschrieben, aber es werden mehr als 1000 gewesen sein", sagt der Autohaus-Besitzer. "Das Geld bekommen wir nie wieder heraus."

USA-Ausführung: Der Tacho zeigt Meilen pro Stunde an. Bild: Weihbold

"Unbezahlbar!"

Unbezahlbar sei freilich, was die Lehrlinge bei der Restaurierung gelernt haben. Und dann wären da noch die Emotionen, die der Bulli bei Passanten weckt. "Da gehen die Daumen rauf", sagt Thomas Hammerschmid. Viele Leute würden den Bulli noch aus ihrer Jugend kennen, denn "der Wagen ist ja eigentlich noch nicht so alt". Und: "Dass der VW-Bus die Menschen so bewegt, hätte ich mir nicht gedacht."