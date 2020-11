Weniger ist mehr, dachte sich Audi und bewahrte den Q2 vor großen Änderungen

Turnusmäßig steht nach vier Jahren ein Facelift an. So lautet das Gesetz des Marktes. Audi hält sich gewissenhaft an die ungeschriebene Regel und legte Hand an den Q2. Doch was tun? Der SUV parkt in der Kategorie Topseller, die Kunden machen zufriedene Gesichter, und selbst ewig nörgelnde Motor-Journalisten strecken den Daumen nach oben. Kurzum: Die Überarbeitung des Q2 fiel überschaubar aus.

Audi modifizierte die Front, die jetzt breiter, dominanter, dynamischer wirkt. Sagt Audi. Die wirklich große Änderung sind die LED-Scheinwerfer, die nun im Basispaket inkludiert sind. Matrix-LED bleibt optional. Am Heck finden sich nun die Audi-typischen Fünfecke im Diffusoreinsatz wieder.

Fünf neue Farben rührten die Ingolstädter an: Manhattangrau, Navarrablau, Pfeilgrau, Turboblau sowie Apfelgrün. Die sieben Ausstattungspakete mischten die Bayern teils neu, die Luftauslässe und der Schalthebel kommen leicht geändert.

Audi packte zudem mehr Konnektivität in den Q2: Mit der Smartphone-App hat der Audi-Fahrer nun Zugriff auf seinen Wagen und kann beispielsweise Daten abfragen. Der Q2 ist bereits erhältlich. Ab-Preis: 29.470 Euro (Q2 35 TFSI). (heb)

Q2: zwei TFSI und ein TDI

Die Einstiegsmotorisierung im Audi Q2 30 TFSI ist ein 1.0 TFSI. Er leistet 81 kW (110 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 200 Nm. Der Dreizylinder ist sehr kompakt aufgebaut und mit 88 Kilogramm Gewicht auch sehr leicht. Das Basispaket liefert Audi mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe und Frontantrieb.

Der 1.5 TFSI, der den Q2 35 TFSI antreibt, leistet 110 kW (150 PS) und produziert 250 Nm Drehmoment. Ausgewählt werden kann zwischen einem Sechsgang-Getriebe und einer Siebengang-S-tronic.

Das Dieselaggregat im Q2 35 TDI kommt auf 110 kW (150 PS) Leistung, sein maximales Drehmoment beträgt 360 Nm.