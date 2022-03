Weltneuheit: Ducati mit Abstands-Tempomat

Unvorstellbar, was Ducati jetzt tut. Zumindest wäre dies vor ein paar Jahren so gewesen. Ein Toter-Winkel-Assistent, wie er bei Autos längst Standard ist, lässt sich auch für ein Motorrad erklären. Aber ein Abstands-Tempomat? Just diese automobile Feinheit übertrugen die Italiener nun in ihren Bestseller, in die Multistrada. Offiziell heißt dieses in Autos beliebte Helferlein "adaptive Geschwindigkeitsregelanlage".

Auch eine andere technische Neuerung lässt für das Modelljahr 2022 aufhorchen: das elektronische Fahrwerk mit der Funktion "Minimum Preload". Dabei senkt sich das Motorrad im Stadtverkehr oder bei niedrigen Geschwindigkeiten automatisch ab – vor allem im Sozius-Betrieb.

Ein kostenloses Update für ältere Multistrada-Modelle verbessert die Konnektivität mit dem Infotainmentsystem. Neu ist auch ein Alu-Kofferset, das insgesamt 117 Liter Ladung bunkern kann. Zudem erstmals im Programm: die Lackierung Iceberg White. (heb)