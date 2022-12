Weiter fahren mit dem Opel Mokka Electric

Konkret bedeutet das eine Motorleistung von nunmehr 115 kW (156 PS), ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmetern und eine Reichweite von bis zu 406 Kilometern (laut WLTP-Norm). Opel spricht von einer Verbesserung um 20 Prozent.

Möglich machen das ein etwas größerer Akku mit einer Kapazität von 54 Kilowattstunden (kWh) und ein effizienterer Elektromotor. Der WLTP-Normverbrauch konnte so auf 15,2 kWh je 100 Kilometer gedrückt werden.

Geladen wird das platzsparend im Unterboden verbaute Akkupaket mit 11 kW (Onboard-Charger) bzw. mit bis zu 100 kW am Schnelllader. Im Idealfall ist der Akku also in weniger als 30 Minuten wieder auf 80 Prozent aufgeladen.

