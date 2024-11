Wasserstoffauto im Alltagstest: Flottes Tanken, aber zu wenig Infrastruktur

Der im Jahr 2020 vorgestellte Toyota Mirai ist eines von zwei Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen, die derzeit in Österreich zu kaufen sind.

Das E-Auto ist in aller Munde, ihm soll die Zukunft gehören. Doch was ist mit anderen Antriebstechnologien wie dem Wasserstoff? Wie fährt sich so etwas? Ist das im Alltag praktikabel? Wie schaut es mit den Kosten aus? Wie mit der Infrastruktur? Diese Fragen versuchten wir im Zuge eines Tests mit dem Toyota Mirai zu beantworten.