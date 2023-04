Warum Porsche den 911er in die Wüste schickt

Es gibt Dinge, deren Existenz sich nicht auf den ersten Blick erklären lassen. Dazu gehört ein hochgestellter 911er. Also eine Offroad-Variante des Sportcoupés, das auf den Rennstrecken dieser Welt zuhause ist und Generation für Generation neue Maßstäbe für sportliches Fahren setzt. Und dann kommt das auf 2500 Stück limitierte Sondermodell Dakar daher. Was haben sich die Porsche-Ingenieure dabei gedacht?

Ganz einfach, sie haben sich an die eigene Geschichte erinnert. Porsche zelebriert heuer sein 75-jähriges Bestehen, der Neunelfer feiert heuer seinen 60er. Vor 39 Jahren gewann der Franzose René Metge außerdem erstmals die legendäre Rallye Dakar mit dem Carrera 4x4, einer modifizierten 953er-Variante, die erstmals mit Allradantrieb ausgestattet wurde. 1986 konnte Metge den Erfolg mit einem Porsche 959 wiederholen. Grund genug also, einen Rallye-Modus zu entwickeln, die Fahrzeughöhe auf gut 16 Zentimeter (8,5 Zentimeter beim Serienmodell) zu erhöhen und die Off-road-Optik mit einem Unterfahrschutz und Kunststoffbeplankungen rund um die Radhäuser zu verstärken.

Die OÖN durften im Modell 0 von 2500 Platz nehmen und einen Tag mit dem Geschoss aus Zuffenhausen verbringen: 480 PS, 570 Newtonmeter, 3,4 Sekunden von null auf Tempo 100. Die wichtigen Zahlen sind bei diesem Sondermodell aber andere: 191 Millimeter maximale Bodenfreiheit (161 mm plus 30 mm durch das "Liftsystem", also eine Luftfederung, für kurze Passagen), Böschungswinkel vorne 14,2 Grad, hinten 16,4 Grad. In der Praxis sind diese Werte wichtig, wenn jemand den Porsche beispielsweise auf den Waldwegen des Schwiegervaters einem Praxistest unterziehen möchte. Noch wichtiger war aber, dass Porsche den Preis des Testwagens erst Tage nach dem Test per E-Mail übermittelt hat. Sonst würde es wohl kaum jemand darauf anlegen, den Dakar über Stock und Stein zu pilotieren – obwohl der 911er alle Schwierigkeiten locker gemeistert hat und damit geländegängig ist.

Im Fall der Fälle helfen Bergungsösen an Front und Heck, die an den Rennsport erinnern. Wie auch der Überrollkäfig, der eine Besetzung im Fond unmöglich macht. Weil die Spreizung des Fahrwerks groß ist, gibt es auch kein Problem bei Fahrten auf der Autobahn. 130 km/h fühlen sich auch im hochgestellten Neunelfer so an wie 80 km/h in anderen Autos. Der Komfort bleibt im Vergleich zu den Serienmodellen derselbe. Auch Lenkung, Klang und Kurvendynamik sind Porsche-typisch abgestimmt und auf Wunsch je nach Fahrmodus entsprechend straff. Bei Tempo 240 regelt der Wüsten-Elfer ab. Mehr braucht es aber ohnehin nicht.

"Im Rallyemodus wird der Allradantrieb etwas hecklastiger, das Auto lässt sich leichter im Drift halten. Der Dakar ist sicher das Irrste, was man sich vorstellen kann", sagt der zweifache Rallye-Weltmeister und Porsche-Testfahrer Walter Röhrl. Und irre ist auch der Preis für einen Normalsterblichen: Mit 304.934 Euro und 86 Cent war der Wüsten-Porsche das teuerste Auto, das der Autor dieser Zeilen je pilotieren durfte. Die große Nachfrage gibt Porsche aber recht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.