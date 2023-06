Vom Trendsetter zum Trend-SUV: Die logische Wandlung des Espace

Mit dem eckigen Kastl auf Rädern landete Renault 1984 einen Volltreffer. Space (engl. Raum) wurde zu Espace. Und damit zum Kultbegriff. Das rollende Wohnzimmer von einst hat freilich kaum noch was mit dem neuen, dem sechsten Espace mehr zu tun. Raum, ja, hat er, aber nicht mehr so üppig wie in all den Jahren zuvor. Fünf oder sieben Sitze – ja, auch das blieb gleich. Aber ansonsten: Der Mini-Van hat sich zu einem SUV gewandelt.