Vom Jäger zum Gejagten

Ja, darf der denn das? Er darf! Der Skoda Octavia stieß den VW vom Thron – erstmals im Vorjahr, aber auch in der aktuellen Februar-Zulassungsstatistik parkt der Tscheche aus dem VW-Konzern auf der Pole-Position. Zugegeben: Der VW T-Roc, der höhergestellte Golf, knabberte dem Original entscheidende Marktanteile weg. Was keinesfalls die Qualitäten des Octavia mindert. Das Modell aus Mlada Boleslav steht zu Recht an der Spitze der Statistik. Und noch heuer folgt eine neue Kombi-Generation des Bestsellers.

Flache Matrix-LED-Scheinwerfer

Ein wenig sportlicher sieht der neue Combi aus. Dynamischer. Die Vier-Augen-Scheinwerfer werden serienmäßig durch flache LED-Scheinwerfer ersetzt, die auf Wunsch auch blendfrei leuchten ("Matrix"). Der Kühlergrill scheint vereint, die optische Teilung ist passé. Hinten ersetzen zugespitzte, flache LED-Heckleuchten das quadratische Rot-Licht. Und dann wäre da noch der neue Schriftzug: "SKODA" steht da quer über der Heckklappe. Die Seitenlinie ist nach hinten leicht abgeflacht.

Das abgesenkte Dach verringert das Kofferraumvolumen um 40 auf 1700 Liter (bei umgeklappter Rückbanklehne). In der Alltagsanordnung stieg das Ladevolumen von 610 auf 640 Liter. Die Breite blieb mit 1,01 Meter ident.

Sportlicher sieht das neue Zwei-Speichen-Lenkrad aus, mittels neuer Tasten und Rädchen lassen sich 14 Funktionen steuern. Optisch vom Armaturenbrett entkoppelt wurde der Berührbildschirm in der Mitte, der je nach Ausführung 8,25 bis 10 Zoll misst. Premiere feiert das Head-up-Display, das Tempo etc. auf die Windschutzscheibe spiegelt, darunter zeigt das 10,25 Zoll große Virtual Cockpit reichlich Informationen an. Optional bietet Skoda die neuen, rückenschonenden Ergo-Sitze an.

In den Adaptiven Tempomat (ACC, bis 210 km/h) integrierten die Tschechen die Stop&Go-Funktion, das Area-View-System liefert einen 360-Grad-Blick ums Auto. Und der Seiten-Assistent reicht 70 Meter weit und zeigt an, wenn sich von hinten oder von der Seite ein anderes Auto nähert.

Die Kombi-Version der vierten Octavia-Generation ist in der Business- bzw. Premium-Ausstattung ab 29.730 Euro erhältlich.

Die Antriebe

Ein Benziner (150 PS) und zwei TDI (115 und 150 PS) gibt’s zum Start, später folgen Plug-in-Hybride (204 und 245 PS, 60 km E-Reichweite), Mild-Hybrid-Benziner sowie ein Erdgas-Modell (17,7-kg-Tank).

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at