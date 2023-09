Vollelektrischer Van von Volvo startet in China

Der EM90 soll nicht nur für die Fahrt von A nach B geeignet sein, sondern für komfortables Reisen stehen. Die Großraumlimousine feiert am 12. November ihre Weltpremiere, am gleichen Tag läuft in China der Vorverkauf an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper