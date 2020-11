Update für den Tipo: Die Cross-Version als Draufgabe

Drei sind nicht genug. Nach dem Schrägheck, dem Kombi und der Stufenheck-Limousine schiebt Fiat pünktlich zum Facelift-Termin eine Cross-Variante des Tipo mit auf den Markt. Das Rustikal-Modell kommt in zwei Ausstattungsversionen: City Cross und Cross.

Cross – das klingt nach Abenteuer, nach SUV. Und bekanntermaßen verkaufen sich rustikale Modelle wie g’schmackig-warme Semmeln. Dieses Phänomen nahmen die Turiner auch schon beim Panda Cross erfreut zur Kenntnis. Die logische Folge: Auch der Tipo mutiert zum Cross.

Grill mit 3D-Effekt

Vorne, da tut sich jedenfalls was: Die Italiener frischten den Kühlergrill mit einem 3D-Effekt auf und gestalteten den Fiat-Schriftzug um. Und auch die Voll-LED-Scheinwerfer erhielten eine neue Zeichnung und leuchten nun deutlich weiter. Kurzum: Der Italiener, der in der Türkei gefertigt wird, lächelt freundlich über die gesamte Fahrzeugbreite. Am Heck leuchten die Lichter nun ebenfalls mit LED-Technik.

Der große Zauber fand drinnen statt. Ein sieben Zoll großes TFT-Display ersetzt die analoge Instrumententafel hinter dem neu gestalteten Lenkrad. In der Mitte dient ein 10,25-Zoll-Touchscreen als Steuerungszentrale. Nach dem Fiat 500 ist der Tipo das zweite Modell, in dem UConnect 5 zum Einsatz kommt. Navi, Smartphone-Kopplung, Radio usw. – alles serienmäßig an Bord.

Die Italiener erweitern die Farbpalette um Ocean Blau und Pepper Orange sowie die Assistenten unter anderem um Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtassistent und Spurhalteassistent.

Die beiden Cross-Varianten, die auf dem Fünftürer basieren, ergänzen das bisher dreiteilige Programm. Der Wabengitter-Kühlergrill reicht bis unter die Scheinwerfer, an Front und Heck prangt ein angedeuteter Unterfahrschutz, entlang der Radläufe zieht sich ein SUV-typischer schwarzer Rand. Der Cross ist um vier Zentimeter höher gestellt. Weil zudem größere Räder – 17-Zöller – aufgezogen sind, summiert sich das Plus bei der Bodenfreiheit auf insgesamt sieben Zentimeter. Zudem erhält der Cross die Dachreling der Kombi-Variante.

Die ersten Facelift-Tipo rollen im Dezember nach Österreich.

Tipo: Die Motoren

Fiat erneuerte die Motoren-Palette. Der 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner (74 kW/100 PS bzw. 190 Nm) ersetzt den 1,4-Liter-Vierzylinder. Der 1,3-Liter-Turbodiesel leistet 88 kW (120 PS), der 1,4-Liter-Turbodiesel 96 kW (130 PS).