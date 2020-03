Unterwegs im norwegischen Tesla

Ich weiß nicht, ob die Passanten mich oder den Wagen grüßen!" Alfred Würflinger grüßt jedenfalls immer nett zurück. Der 52-Jährige aus Niederwaldkirchen düst jeden Tag mit einer automobilen Rarität zum Arbeitsplatz nach Bayern: einem Think City. Das norwegische Unternehmen Pivco Industries hatte das Urmodell des Stromers konstruiert, lange vor Tesla. Ford brachte den Stromer schließlich auf den Markt. "Ich habe meinen Think City 2012 in Vorarlberg gekauft", erzählt der Techniker im OÖN-Gespräch. Um 16.000 Euro. Der Neupreis lag bei 30.000 Euro. "Ein Schweizer Unternehmen hatte 30 Exemplare erworben und dann keine Verwendung dafür gehabt", erklärt der 52-Jährige. Seither nutzt der Mühlviertler den 3,12 Meter kurzen Wagen, um 52 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. Und 52 Kilometer zurück. In acht Jahren radelte Alfred Würflinger mehr als 240.000 Kilometer auf den Tacho.

243.000 echte Kilometer Bild: heb

Akku: Kein Leistungsverlust

"Nein, die Batterie hat noch immer 100 Prozent Leistung", sagt er. Denn in dem Think City ist ein 320 Kilogramm schwerer Zebra-Akku (Natrium-Nickelchlorid-Akku) verbaut. Dieser vakuumgedämmte Energiespeicher hat eine Betriebstemperatur von 270 Grad, verliert aber dafür keine Leistung wie Lithium-Ionen-Batterien. "Das Heizen kostet zwei Kilowattstunden pro Tag", sagt Alfred Würflinger. Steht der Think City, ist der 25-kWh-Akku nach zwölf Tagen leer. "Es ist ein perfektes Pendler-Auto."

Die Vakuumpumpe klappert. Bild: heb

Die Pfoten des Wackeldackels sind festgeschraubt. Bild: heb

Rund 160 Kilometer Reichweite, 110 km/h schnell, eine Tonne schwer Bild: heb

Ein Zweisitzer mit sehr viel Stauraum Bild: heb

50 Minuten braucht der Niederwaldkirchner mit einem Benzin-Auto zum Arbeitsplatz, 55 Minuten mit dem Stromer. "Natürlich fährt man langsamer. Aber auch entspannter."

Auf der Reparatur-Seite steht einzig die Power-Control-Unit (PCU), die den Stromkreislauf in dem Auto verwaltet. "Das war nach 207.000 Kilometern", erzählt der Techniker. Die neue PCU hat 3000 Euro gekostet. "Ansonsten sind nur Verschleißteile angefallen."

PV-Anlage liefert Strom

ABS, Airbag – alles ist an Bord. Inzwischen klappert die Vakuumpumpe für den Bremskraftverstärker. "Macht aber nichts, das Teil funktioniert."

CEE3-Stecker: 3,7 kW Ladeleistung Bild: heb

Auf dem Dach seines Hauses erzeugt eine 5,5-kW-Photovoltaikanlage Strom – unter anderem für den Think City. "Mich kostet der Kleine pro Jahr 300 Euro Strom", sagt Alfred Würflinger. Heute würde er sich keinen Think City mehr kaufen, sagt er. Mittlerweile gäb’s bessere Stromer. Wobei er sofort klarstellt: "Ein kleines E-Auto wird’s wieder werden, logisch." Aber noch fährt der Think City ja – problemlos.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at