"Unglaublich, was junge Menschen im Straßenverkehr schon alles erlebt haben"

"Unglaublich, was die jungen Menschen erzählen!" Christian Preining, ein erfahrener ÖAMTC-Instruktor im Fahrsicherheitszentrum Marchtrenk, stellt zu Beginn der obligatorischen Mehrphasenführerscheinpraxiskurse immer dieselbe Frage: "Was habt ihr als junge Autofahrer im Straßenverkehr erlebt?" Aus der Kurve geflogen, von der Straße gerutscht, vier Mal überschlagen – "vor allem Burschen sind diesbezüglich völlig schmerzbefreit." Ältere Lenker haben solche Ausrutscher in 30 Jahren nicht