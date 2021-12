Trotz NoVA-Hürde kräftiger Boom bei den Nutzfahrzeugen

"Um 12.000 Euro steigt der Preis", warnte ein Hersteller vor dem 1. Juli 2021 im Radio-Spot vor der Einführung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Leichte Nutzfahrzeuge. Und dies mit Erfolg. Viele Unternehmen bestellten Transporter, "was das Zeug hielt", schildert ein Importeur. Manche Hersteller verdoppelten fast ihren Absatz – zumindest auf dem Papier. Denn viele Anbieter hatten zwar volle Auftragsbücher – Stichwort: Vorziehkäufe –, konnten aber nur geringe Stückzahlen oder gar nicht liefern. "Wegen Corona, wegen des Halbleitermangels", sagt Christian Wotypka, Sprecher von Ford Austria.

Ford Österreich selbst bat bei den Kollegen in Deutschland um lagernde Nutzfahrzeug-Modelle. Und hatte Erfolg. "Wir haben bis Ende Oktober fast alle Bestellungen ausgeliefert", so Wotypka. Mit den deutschen Modellen. "Auch bei uns sind nur noch eine Handvoll Aufträge offen", sagt Christoph Stummvoll, Sprecher des Stellantis-Österreich-Konzerns (Peugeot, Fiat, Citroen etc.). Dass die Importeure tunlichst danach trachteten, die bestellten Modelle an die Kunden auszuliefern, ist mit der Übergangsregelung begründet. Die vor 1. Juli gekauften Nutzfahrzeuge hätten bis 31. Oktober übergeben und zugelassen werden müssen. Wäre die Frist verstrichen, hätten die Unternehmen, nicht aber die Kunden die fällige NoVA zahlen müssen. Da wären dann Summen von 0 bis zu den besagten 12.000 Euro zu bezahlen gewesen – pro nicht-ausgeliefertem Modell. "Das hätte in die Millionen Euro gehen können."

Staat verlängerte die Frist

In den letzten Oktober-Tagen entschied das österreichische Parlament, die Frist bis zum 1. Mai 2022 zu strecken. Um ebendiese Strafzahlungen zu vermeiden und dadurch die Existenz der österreichischen Nutzfahrzeughändler mitten in der Pandemie nicht zu gefährden.

Wobei sich der Markt auch weiterhin sehr positiv entwickelte. Denn zur Überraschung aller riss das Interesse an den Nutzfahrzeugen auch nach dem 1. Juli nicht ab. "Die Zulassungen blieben auf einem extrem hohen Niveau", sagt Christoph Stummvoll. Per Ende November verbuchten beispielsweise Ford (12.296 neu zugelassene Leichte Nutzfahrzeuge; +70,6 Prozent im Vergleich zu 2020), Renault (+91,9 %), Peugeot (+71,4 %), Fiat (+77,9 %) und Opel (+70,9 %) jeweils satte Pluszahlen. Toyota (145,9 %), Iveco (133 %) und MAN (107,6 %) schafften es, ihre Absätze mehr als zu verdoppeln. "Ein absolutes Rekordjahr für uns", sagt Wotypka vom Branchenführer Ford. "Wir schreiben gerade Geschichte."

Insgesamt stiegen die Zulassungszahlen bei den Leichten Nutzfahrzeugen zwischen Jänner und November auf 56.070 Einheiten – das ergibt ein Plus von 66,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020. Damals waren 33.649 Stück neu zugelassen worden. Trotzdem werde der Einbruch kommen, kalkuliert der Ford-Sprecher. "Nur wann – das traut sich aktuell niemand sagen."