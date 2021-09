Seit eineinhalb Jahren verharrt die Welt in einer Corona-Schockstarre, da vermelden die Autobauer für das ersten Halbjahr 2021 Rekordgewinne. Die 16 größten Hersteller verbuchten ein Plus von 71,5 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum 2020 hatten VW und Co. ein Minus von 4,1 Milliarden Euro ausgewiesen, berichtet die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY (Ernst & Young).