Toyota RAV4: Souverän im Schnee und auf Eis

Wer heuer echt winterliche Zustände haben will, muss hoch hinaus: entweder auf lichte alpine Höhen oder in den hohen Norden. Dort, aber auch erst nahe am Polarkreis, hat’s wirklich Schnee und Eis. Flüsse, Seen und das Meer sind erstarrt, stecken unter dicken weißen Decken oder spiegeln blitzblank das Licht der noch sehr kurzen Tage. Das riecht nach Abenteuern, nach Schlittenfahrten, mit oder ohne Hund(en), nach Schneemobil-Touren, nach – echten – Lagerfeuern.