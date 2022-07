Tiroler liefern Wasserstoff-Lkw

Und zwar von Hyzon Motors, einem US-amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Rochester (New York). Bis 2024 wollen die Amerikaner 70 Brennstoffzellen-Lkw an die Tiroler liefern. Die ersten Exemplare treffen noch diesen Sommer ein. Abnehmer ist die heimische M-Preis-Supermarktkette. Bis 2030, so die Annahme, werden 25 bis 50 Prozent der Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb unterwegs sein. Aktuell fehlen freilich noch flächendeckend Betankungsanlagen.