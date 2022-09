Test: Bis zu 24 Prozent Ladeverluste

An welcher Steckdose sind die Ladeverluste geringer: Haushaltssteckdose oder Wallbox? Dieser Frage gingen ADAC und ÖAMTC nach. Und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis.

Vier Testkandidaten

Als Testfahrzeuge standen der Renault Zoe, das Tesla Model 3, der VW ID 3 und der Fiat 500e zur Verfügung. Den größten Verlust fuhr der Renault Zoe ein – an einer Haushaltssteckdose. Bei 2,3 kW Ladeleistung gingen 24,2 Prozent der Strommenge verloren.

Insgesamt schnitt die Wallbox deutlich besser ab, weil nicht zuletzt die Ladezeiten viel kürzer waren. Die Verluste betrugen zwischen sechs und zehn Prozent. Am effizientesten erwies sich der Fiat 500e, bei dem nur sechs Prozent Verlust ermittelt wurden.

Die Ladeverluste selbst fallen an unterschiedlichen Stellen in der Kette zwischen Ladestation, Ladekabel und Fahrzeug an. Die Verluste, die im Ladekabel zwischen Ladestation und Fahrzeug bzw. in den Hochvoltleitungen im Fahrzeug von Ladeanschluss bis zur Batterie entstehen, sind verhältnismäßig gering und belaufen sich auf maximal ein Prozent. Ebenso sind die Verluste direkt in der Batterie – bei der Speicherung der elektrischen Energie in die Akkumulatoren – ebenso mit ein bis zwei Prozent vernachlässigbar gering. Unabhängig von der Ladung (AC oder DC) fällt der größte Teil der Verluste stets bei der Umwandlung von netzseitigem Wechselstrom in batterieseitigen Gleichstrom an. Wobei beim On-Board-Laden der Verlust auf Kosten des E-Auto-Fahrers geht.

Gleich nach der Fahrt laden!

Die Clubs raten, E-Autos an Wallboxen mit 11 oder 22 kW zu laden. Und dies möglichst gleich nach einer Fahrt, wenn die Batterie noch Betriebstemperatur hat. (heb)