Tesla Model Y: Sieben Sitze für mehr Flexibilität im Alltag

Wenige Monate vor dem Facelift des Model Y, das fürs Model 3 bereits vollzogen wurde, führt Tesla noch eine Neuerung ein: Das Model Y gibt’s ab sofort auch als siebensitzige Variante. Wir durften den "Pampersbomber" einige Tage testen.

Von außen ist der Siebensitzer nicht zu erkennen – erst bei genauem Blick unter die flache Heckscheibe wird klar, dass sich da noch mehr verbirgt: Die neue Innenraumkonfiguration umfasst eine dritte, nach vorne gerichtete Sitzreihe. Der Zutritt erfolgt über die hinteren Türen, die sehr weit aufschwingen. Wir reden da von fast 90 Grad Öffnungswinkel.

Variable und flexible Konfiguration: 363 bis 2040 Liter Kofferraumvolumen Bild: Schuhmann

Um nach ganz hinten einsteigen zu können, muss nur ein Knopf am oberen Ende der Rücksitzlehne in Reihe zwei betätigt werden. Dann gleitet die zweite Sitzreihe nach vorne und klappt sich dabei um. Das funktioniert in der Praxis so einfach, wie es klingt.

Klar ist natürlich auch, dass Erwachsene in Reihe drei keinen Platz finden, die Sitze sechs und sieben sind nur für Personen mit maximal 1,50 Meter Körpergröße geeignet. Dazu kommt: Sitzt hinten jemand, verringert sich klarerweise der Fußraum in Reihe zwei. Kinder werden sich ganz hinten wohlfühlen, weil es a) zwei USB-C-Anschlüsse gibt und b) der Ausblick nach oben (Sternenhimmel, hohe Bäume etc.) dank des riesigen Glasdachs spektakulär ist.

15 Zoll großer Bildschirm, keine Knöpfe Bild: Schuhmann

Bis 2040 Liter Laderaumvolumen

Maximal flexibel sind die beiden hinteren Sitzreihen angelegt: Sind alle sieben Sitze besetzt, stehen im Heck immer noch 363 Liter Stauraum zum Befüllen bereit. Und vorne gibt es unter der Haube noch einen Frunk mit 117 Litern Inhalt. Sind die Sitze sechs und sieben eingeklappt, erhöht sich das Kofferraumvolumen auf 753 Liter. Und wer vor einer großen Ladeaufgabe steht, klappt alle fünf Sitze hinten um und kann etwas mehr als zwei Kubikmeter (2040 Liter) einladen. Oder eine Matratze hineinlegen und eine Runde schlafen.

Aufgrund der ausgezeichneten Geräuschdämmung ist eine Unterhaltung mit allen Mitfahrenden, egal ob in Reihe zwei oder drei sitzend, problemlos und in Zimmerlautstärke möglich – selbst bei Tempo 130. Aufgrund des effizienten Elektroantriebs gehen sich zu siebt auch lange Strecken aus, wobei die aktuellen Minusgrade signifikant an der Reichweite knabbern bzw. den Verbrauch erhöhen. Wir haben im OÖN-Test mit Fahrten nach Wien, an den Attersee und ins Waldviertel unterm Strich einen Verbrauch von 22,9 kWh je 100 Kilometer erzielt. Auf Strecken ohne Autobahn waren es 18,8 kWh. Angesichts der niedrigen Temperaturen beides sehr gute Werte.

Kinder fühlen sich in Reihe drei wohl. Bild: Tesla

Sehr fein ist das Ladeerlebnis bei Tesla: einfach anstecken – und das Fahrzeug verbindet sich mit der Ladesäule, sofort fließt der Strom. Und zwar sehr schnell mit tatsächlichen 230 kW Ladeleistung.

Tesla Y 7-Sitzer

Listenpreis: ab 55.470 Euro

zwei E-Motoren, Allradantrieb

Leistung 378 kW/514 PS

Verbrauch (WLTP): 16,9 kWh

OÖN-Testverbrauch 22,9 kWh

Reichweite (WLTP) bis 533 km

Akkuinhalt keine Angabe

Ladeleistung (DC) max 250 kW

Garantie: 4 Jahre/80.000 km;

8 Jahre/192.000 km auf Akku

Abmessungen und Gewicht: L/B/H 4751/1978/1624 mm

Leergewicht 1979 kg

Kofferraum 363 – 2040 Liter

Frunk 117 Liter

Fahrleistungen:

0 – 100 km/h in 5,0 sec

Höchsttempo 217 km/h

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann