Tesla: 10.000 Supercharger in Europa gebaut

In 30 europäischen Staaten gibt es mittlerweile bereits mehr als 10.000 Supercharger – und zwar an insgesamt 900 Standorten, wie das Unternehmen nun mitteilte.

Auffällig dabei ist, dass der Ausbau insbesondere in den vergangenen Monaten enorm an Fahrt aufgenommen hat: Allein in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres kamen zwischen Gibraltar und dem Nordkap rund 2000 Tesla-Schnellladesäulen dazu. Und erst in den vergangenen Tagen wurden sechs neue Standorte mit 100 Ladeplätzen eröffnet.

Österreich: 300 Supercharger

Die meisten Tesla-Supercharger (rund 1900 Schnellladeplätze an 144 Standorten) gibt es übrigens in Deutschland. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Frankreich und Norwegen mit 1500 bzw. 1400 Ladeplätzen. In Österreich gibt es 300 Supercharger an 30 Standorten.