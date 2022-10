Tempodrom steht unter Strom

Das legendäre Tempodrom in Berlin ist einem Zirkus nachempfunden. Ein passender Ort für Selfmade-Milliardär William Li, dort in die Manege zu steigen, um die europäische Markteinführung von NIO zu zelebrieren. NIO, das ist eine innovative Elektroauto-Marke und so etwas wie ein automotiver chinesischer Nationalzirkus, der bei der Dressur der Pferdestärken ganz schön tief in die Trickkiste greift. Der erste Eindruck bei der Präsentation des NIO-Trios ET7, EL7 und ET5, das jetzt in fünf europäischen Märkten eingeführt wird (Deutschland, Norwegen, Dänemark, Niederlande, Schweden): Akrobat schön. Ein österreichischer Marktstart steht noch nicht fest, spätestens 2025 wird es aber so weit sein.

Nobel-SUV: EL7 Bild: Nio

2014 wollte Li mit der Gründung von NIO nach eigenen Angaben eine Aktivität gegen den Klimawandel setzen. Sein Start-up wäre nach einem steilen Start fast wieder abgestürzt, aber Chinas Machthaber haben mit einem rund eine Milliarde Euro schweren Hilfspaket die finanzielle Schieflage geradegerichtet. Jetzt hat NIO Fahrt aufgenommen, nach einem Probejahr im Elektroauto-Eldorado Norwegen sind die Chinesen bereit, im europäischen Premium-Segment gegen Anbieter wie Mercedes, BMW, Audi oder Tesla anzutreten.

Startklar in Deutschland: ET7 Bild: Nio

Tesla scheint überhaupt die Benchmark zu sein. Li wird nicht zufällig in vielen Medien als Elon Musk Chinas bezeichnet, die bärenstarken NIO-Modelle (alle beschleunigen unter vier Sekunden von 0 auf Tempo 100) parken auch optisch in der Nähe der Flotte des US-amerikanischen E-Auto-Pioniers. Und doch ist bei NIO vieles anders.

Hoffnung namens "Swap"

Wichtigstes Alleinstellungsmerkmal ist das Batterie-Management. NIO hat inzwischen mehr als 1100 "Swap"-Stationen eingerichtet, in denen in fünf Minuten die alte Batterie gegen eine vollgeladene neue ersetzt wird. Kunden, die bei NIO nicht Kunden, sondern "User" heißen, können beispielsweise vor dem Urlaub eine stärkere Batterie (maximal 150 kWh, rund 1000 Kilometer Reichweite) wählen. Im Normalfall reicht der 75-Kilowattstunden-Akku. "Flexibilität ist das neue Premium", sagt Deutschlands NIO-General-Manager Ralph Kranz zu diesem System. In Europa soll es 2023 mehr als 120 Swap-Stationen geben, das "normale" Tanken an den herkömmlichen Ladestationen ist natürlich auch möglich.

Kommt 2023: ET5 Bild: Nio

Auf technischer Ebene hebt sich NIO auch durch ein besonderes Kamera-System ab, das ein Vorgriff auf die Zukunft des autonomen Fahrens ist. Ein extrem schneller Rechner (1016 Tera-Operationen/Tops pro Sekunde) verarbeitet die Daten und füttert damit Assistenzsysteme und andere Bereiche der künstlichen Intelligenz. Damit niemand bei der Verwendung der Sprachsteuerung mit der Luft reden muss, thront in der Mitte des Cockpits ein Tamagotchi-artiges Ei namens Nomi, das freundlich zwinkernd alle möglichen Wünsche erfüllt. Wem das zu infantil ist, der kann alternativ ein Sprach-System mit einem dezenten Blinklicht wählen. Beim Komfort erhebt NIO den Anspruch, ein gemütliches Wohnzimmer auf die Räder zu stellen. Mit einem Dolby-Atmos-Kinosystem inklusive VAR-Brille oder der Massagefunktion auf allen vier Sitzen schießt man da fast über das Ziel hinaus.

Schöner wohnen im NIO: Das Cockpit des ET7 ist eine Komfort-Zone Bild: Nio

Abonnenten statt Käufer

Spannend wird vor allem sein, wie die "User" das Vertriebssystem von NIO annehmen werden. Einen NIO kann man in Europa (außer in Norwegen) nicht kaufen, sondern nur abonnieren. Zum Preis von ab tausend Euro pro Monat (maximal 60 Monate) gibt es dafür eine Art "All inclusive"-Paket, das auch die Wartung beinhaltet. "Subscriber" können außerdem Loyalitätspunkte sammeln, mit denen man im NIO-Shop diverse Lifestyle-Produkte billiger erhält. NIO will keinen normalen Kundenkreis aufbauen, sondern eine User-Community, die in einem Advisory Board die Entwicklung des Unternehmens mitbestimmen soll.

Dass China tolle Elektroautos bauen kann, ist keine große Überraschung. So ein basisdemokratischer Zugang zum Geschäftsmodell – inklusive einer "Ikea-Kultur" mit dem firmeninternen Du-Wort-Modus – kommt aber schon etwas überraschend daher.

App, Abo und 648 PS

Mit dem Verkauf von knapp 250.000 Fahrzeugen seit seiner Gründung ist NIO noch ein kleiner Hersteller. Mit seiner NIO App kommuniziert das Unternehmen aber schon mit einer großen Fan-Gemeinde – in China wurde das Programm inzwischen mehr als zwei Millionen Mal heruntergeladen. Die Marke NIO Life verwendet überschüssige Materialien aus der Autoproduktion wie Airbags, Sicherheitsgurte und Leder für eine eigene Modelinie. Mehr als fünf Millionen Lifestyle-Artikel sollen bisher über diese Marke verkauft worden sein.

Der ab sofort in Deutschland abonnierbare NIO ET7 hat eine Systemleistung von 648 PS und ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmeter. Reichweite: 500 bis 1000 Kilometer, je nach Batterie.