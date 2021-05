Taycan und seine praktische Seite

Drei Zentimeter legte der Cross Turismo gegenüber der Limousine in der Höhe zu, im Fond stehen jetzt fünf Zentimeter mehr Sitzhöhe zur Verfügung. Die adaptive Luftfederung kann den Stuttgarter um weitere drei Zentimeter anheben. Hinter der Heckklappe lassen sich 446 bis 1212 Liter Ladung verstauen. Das Fahrprogramm "Gravel Mode" ist exklusive dem Cross Turismo vorbehalten. Der 93,4-kWh-Akku kann mit 22 (AC) bzw. 290 kW (DC) geladen werden. Wer nun Gusto bekommen hat: Der Cross Turismo wird in fünf europäischen Ländern angeboten, darunter Deutschland und Norwegen, aber nicht in Österreich.