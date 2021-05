Subaru Outback: Ein Meister der gepflegten Untertreibung

Beschleunigst auf 70, 80 km/h und weichst dann den Wasserwänden aus!" Der ÖAMTC-Instruktor erzählt ruhig, was zu tun ist. Denn: "Wirst sehen, der neue Outback schafft das locker!" Also: Gang rein, rauf auf vorsichtige 65, Vollbremsung, zuerst nach links, dann nach rechts ausweichen. Die sechste Generation des Subaru-Klassikers regelt elektronisch, was die Physik gerade noch erlaubt. Kein Schlenkern, kein Ausbrechen.