Subaru Forester als Sondermodell "Black Edition"

Mit dem neuen Modelljahr erhält die Baureihe ein Sondermodell mit dem Namen "Black Edition", das gleichzeitig auch Topmodell ist.

Kennzeichen der "Black Edition"-Version sind – nomen est omen – in Schwarz gehaltene Design- und Anbauteile, also etwa Dachreling, Antenne, Fensterrahmen, Außenspiegelgehäuse, Unterfahrschutz und Kühlergrill. Dunkel gehalten sind zudem die 18-Zoll-Alufelgen. Die Ausstattung umfasst alles, was Subaru im Programm hat.

Zu kaufen ab 52.490 Euro – und zwar ab sofort.

Sondermodell mit schwarzen Anbau- und Designteilen Bild: Subaru

