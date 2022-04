Studie: Weniger Reifenabrieb

Michelin beispielsweise kam auf gerade einmal 95 Gramm pro 1000 Kilometer, Goodyear auf respektable 107 Gramm. Den Bestwert lieferte der EcoContact 6 von Continental, doch habe der Pneu Aufholbedarf in Sachen Umweltfreundlichkeit und Sicherheit, so der Club. Am Ende der Skala parken Pirelli, Vredestein und Bridgestone ein. Bei den Produkten dieser Hersteller sei der Reifenabrieb noch hoch.