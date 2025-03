Studie VW ID.Every1: Volkswagen enthüllte 20.000-Euro-Elektroauto

Wird eine neue Technologie im Auto eingeführt, findet man sie in der Regel zuerst in hochpreisigen, margenstarken Fahrzeugen. Von den Flaggschiffen der jeweiligen Marken sickert die (teure) Technologie dann bis in die unteren Segmente. Durch die dann höheren Stückzahlen wird sie billiger (Skaleneffekte). So war das etwa beim ABS-Bremssystem, das sich heute in jedem Neu-Pkw findet.