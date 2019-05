Stromstoß für die Benzinbrüder

Auch die Tschechen kommen nicht umhin, Elektro-Modelle auf den Markt zu bringen. "Bis Ende 2018 waren weltweit zwei Millionen elektrifizierte Autos unterwegs", sagte Skoda-CEO Bernhard Maier bei der Weltpremiere des Superb iV und CitiGo iV in Bratislava. "Nächstes Jahr werden es 4,5 Millionen sein, 2030 dann 40 Millionen."

Elektrische Umwelthilfe

Was Maier zwischen den Zeilen sagt: Die Nachfrage steigt. Was Maier hingegen nicht sagt: Auch die Tschechen müssen E-Fahrzeuge anbieten, um den enormen Strafzahlungen zu entgehen, wenn 2020 der 95-Gramm-CO2-Grenzwert kommt. Denn E-Fahrzeuge drücken vor allem in der Einführungsphase des niedrigen CO2-Limits die Flottenwerte drastisch nach unten. Und diese Umwelthilfe kann jeder Hersteller brauchen.

Der Superb kommt als Facelift-Modell der dritten Generation: im Herbst mit Verbrenner-Motoren, im Jänner 2020 als Plug-in-Hybrid.

Rustikalere Designelemente: Skoda Superb Scout Bild: Skoda

Erstmals Matrix-LED

Der Frontgrill wuchs und trägt Doppelrippen, die Scheinwerfer wurden schmäler und leuchten schon im Basis-Modell mit LED-Technik. Optional können erstmals bei Skoda Voll-Matrix-LEDs geordert werden.

Statt des Logos prangt nun der Skoda-Schriftzug auf dem Heck. Neu sind auch diverse Assistenzsysteme, darunter der Abstandstempomat und der Seitenassistent, der bis zu 70 Meter Fahrzeuge und Personen im toten Winkel erkennt. Drei Benziner (150, 190 und 272 PS) und drei Diesel (120, 150 und 190 PS) stehen ab Herbst zur Auswahl, der Plug-in-Hybrid-Antrieb setzt sich aus dem 1,4-TSI-Benziner mit 156 PS und einem E-Motor mit 116 PS zusammen. Unter dem Strich leistet der modifizierte Allrad-Antrieb aus dem VW Golf GTE 218 PS bzw. 400 Nm (GTE 204 PS bzw. 350 Nm). Serienmäßig liefern die Tschechen ein 6-Gang-DSG-Getriebe. Dank eines 13-kWh-Lithium-Ionen-Akkus schafft der Superb 55 rein elektrische Kilometer. In 3:30 Stunden ist der Speicher über den 3,6-kW-Onboard-Lader wieder voll.

Fix integriert ist eine eSIM-Karte, die Aktualisierung des Infotainment-Systems "über die Luft" ist im ersten Jahr kostenlos. Kabellos funktioniert Apple CarPlay.

Weiterentwickelte Elektro-Technik aus dem e-up!: Skoda CitiGo iV Bild: heb

265 Kilometer Reichweite

Die Technik des VW e-up! hat Skoda verfeinert und in den CitiGo implementiert. 83 PS bzw. 210 Nm erzeugt der E-Motor, die Lithium-Ionen-Batterie nimmt bis zu 36,8 kWh Strom auf. Daraus resultiert eine Reichweite laut WLTP-Zyklus von 265 Kilometer (e-up! 160 Kilometer). Bis zu 40 kW Gleichstrom (CCS-Stecker) kann geladen werden. Damit ist der Akku nach einer Stunde zu 80 Prozent voll.

Mit den Scout-Sondermodellen möchte Skoda SUV-Anhänger ansprechen. Denn rustikalere Designelemente versprühen ein wenig Abenteuer. Wie etwa die schwarze Kunststoffverkleidung entlang der Radläufe und der Seitenschweller. Der Kühlergrill wuchs und ragt nun weiter nach unten. Ein Unterfahrschutz in Alu-Optik betont die Offroad-Optik. Die Dachreling und die Fensterrahmen der Seitenscheiben sind verchromt. Serienmäßig steht der Superb Scout auf Braga-18-Zöllern, optional liefern die Tschechen 19-Zöller (Name: Manaslu). Die Anhängerkupplung darf mit bis zu 2200 kg belastet werden.

Innen zieht sich die Designlinie weiter: Dekorleisten sind in Holz-Optik gestaltet, die Alcantara-Sitze mit braunen Kontrastnähten fixiert.

Der 190 PS und 400 Nm starke 2,0-TDI ist mit einem SCR-Kat und einer AdBlue-Einspritzung ausgerüstet. Der 2,0-TSI stellt bis zu 272 PS und 350 Nm zur Verfügung. Ein Partikelfilter reinigt das Abgas.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at