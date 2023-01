Sterneköche für Club Mobil

Dort werden am 1. und 2. März Sterneköche für die Gäste aufkochen, darunter Werner Traxler vom Muto in Linz, Lukas Kienbauer vom Lukas in Schärding, Bernhard Preslmayer vom ByPreslmayer in Linz sowie Peter Reithmayr vom Aqarium in Geinberg. Kosten: 220 Euro, Anmeldung unter office@clubmobil.at oder Tel. 0664/2133042. Der Reinerlös kommt dem Club Mobil zugute.

