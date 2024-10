Stellantis verlängert Produktionsstopp für Fiat 500e

Der Fiat 500e in der Cabriolet-Variante

Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, den Bau des 500e bis 11. Oktober einstellen zu wollen. Der Markt für Elektroautos in Europa sei "in großen Schwierigkeiten", teilte Stellantis am Dienstag mit.

Trotz des vorübergehenden Produktionsstopps bekräftigte Stellantis den Plan, 100 Millionen Euro in den Fiat 500e mit einer Hochleistungsbatterie zu investieren. Ab Anfang 2026 soll mit der Produktion des neuen 500er Hybrid begonnen werden.

