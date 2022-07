Es gibt sie, die ganz besonderen Momente, in denen der Puls vor lauter Aufregung steigt – trotz der 59 Jahre. Wie Donnerstag der Vorwoche: Das Tor der riesigen, sonst abgeschotteten Halle stand offen, dahinter fädelten sich neue, alte, uralte VW-Fahrzeuge auf. Basis- und Sondermodelle, Käfer, Golf und all die anderen. 120 Stück, perfekt restauriert und alle fahrbereit. "150 Exemplare stehen noch in Osnabrück, und 30 sind in der Welt unterwegs", sagt Classic-Leiter Sascha Neumann.