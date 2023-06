Starker Trend hin zum Camping: Dacia schlägt leistbare Zelte auf

Eigenes Zelt und die Sleep Pack-Box: Dacia erweitert sein Programm und wildert in fremden Gefilden.

Mitten in der Corona-Pandemie poppte das Thema Camping groß auf: individuell reisen, keine Reservierungen, keine Einschränkungen. Abzulesen war der Mega-Trend unter anderem an den Neuzulassungen von Wohnmobilen. Zwar sackte die Quote heuer zwischen Jänner und April gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 20 Prozent auf 1440 Stück ab, doch ist das Niveau noch immer enorm hoch.