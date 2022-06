Sprit und Strom sparen: Aber wie?

Erstmals sprang der Spritpreis jüngst über die magische 2-Euro-Marke. Damit wurde an den Zapfsäulen deutlich: Tanken ist mittlerweile teuer. Viele Autofahrer fordern seither eine Preisbremse wie in Ungarn oder eine Steuersenkung wie in Deutschland. Doch die österreichische Regierung zögert.