Sportwagenhersteller MG mit E-Modell

2005 in den Konkurs geschlittert, übernahmen Chinesen die britische Traditionsmarke MG Rover. Seither gehört MG zum SAIC-Konzern, der sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Mit dem MG ZS EV kehrt die Marke nun nach Europa zurück. Der fünfsitzige Stromer misst in der Länge 4,32 Meter, wird von einem 143-PS-E-Motor angetrieben und beschleunigt in 8,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Der 44,5-kWh-Akku speichert Energie für 263 Kilometer und ist nach 7,5 Stunden (Haushaltsstrom) zu 100 Prozent aufgeladen. In Norwegen und den Niederlanden ist der MG ZS EV bereits erhältlich, nach Mitteleuropa kommt das Modell in der ersten Hälfte 2020.

