Sono Motors wechselt Werk

54 kWh-Akku, 305 Kilometer Reichweite, 163 PS: Das Modell hätte im alten Saab-Werk in Trollhättan (Schweden) gebaut werden sollen, doch jetzt gaben die Bayern einen Wechsel bekannt. Der Sion wird künftig beim Auftragsfertiger Valmet in Finnland gebaut. Die Auslieferung soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten. Geplant ist, pro Jahr 43.000 Einheiten zu bauen. Mit dem Wechsel erhöht sich der Preis auf 29.900 Euro, wer schnell ist, kann das E-Auto, das die Innenraumluft mittels Moos-Filter reinigt, noch zum alten Preis von 28.500 Euro bestellen.