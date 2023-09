Skoda und die Verlässlichkeit

Was machen die Tschechen anders als die Konzern-Kollegen aus Deutschland oder Spanien? Das Teile-Regal ist großteils dasselbe, doch Skoda landet einen automobilen Volltreffer nach dem anderen. Da wäre nach dem Zulassungskaiser Octavia auch der König der E-Autos, der Enyaq. Zur Hochblüte gleich nach dem Marktstart summierte sich die Lieferzeit auf mehr als 18 Monate, so begehrt war das SUV-Modell. Mehr als 800 Enyaq liefen damals pro Tag vom Band in Mlada Boleslav. Mehr ging nicht, Kapazität ausgeschöpft. Und trotzdem brachte Skoda eine zweite Enyaq-Variante, das SUV-Coupé. Hochgestellt, SUV-Design, aber hinten abgeflacht. Fesch, dynamisch, aerodynamisch. Wir stiegen in den iV 80 ein.

Praktisch ist die riesige Heckklappe. Bild: ?KODA AUTO

Design: Skoda kann’s einfach. Der Innenraum ist riesig – ein typisches Merkmal jedes Modells aus dem Ort nördlich von Prag. Äußerlich driftete die Marke weg vom tschechischen Design hin zu einer europäischen Optik, die aber nicht nur zwischen Portugal und Rumänien gefällt, sondern auch in vielen anderen Ländern dieser Erde. Eine smarte Wölbung da, eine klare Kante dort – Skoda weiß, wie Design geht. Einzig der noch immer typisch tschechische Kühlergrill liefert einen Grund für Optik-Diskussionen. Vor allem, weil der Kristall-Grill beleuchtet werden kann. Ein Geniestreich oder ein Unding? Dies möge jeder selbst entscheiden.

Innenraum: Wie erwähnt: riesig! Skoda nutzt den Raum aus und schafft klare Strukturen. Zentral der mächtige Touchscreen, der das Cockpit optisch dominiert. Auch der Rest an Schaltern und Wippen gibt keine Rätsel auf. Nur das Infotainmentsystem biegt dann und wann in Sackgassen ein. Die 180-Grad-Wende ist aber rasch erledigt.

Aufgeräumt, übersichtlich: Der mächtige Touchscreen ist die Steuerzentrale. Bild: ?KODA AUTO

Damit Erwachsene auf der Rückbank durch das abgeflachte Dach nicht über fehlende Kopffreiheit klagen, zog Skoda das Glasdach bis zur Heckklappe, wodurch der Dachhimmel entfiel. Damit gewannen die Tschechen entscheidende Zentimeter. Praktisch für Familien ist die riesige Heckklappe und das mit 570 Litern sehr gute Kofferraumvolumen, das sich bis auf 1610 Liter erweitern lässt.

Fahrwerk: Der Allradler erreichte im OÖN-Test nicht einmal ansatzweise die Haftungsgrenze – stark! Die 21-Zoll-Leichtmetallfelgen (1521 Euro Aufpreis, netto) walzten alle Unebenheiten weg.

Motor: Der Antritt ist sportlich, der Verbrauch niedrig. Zumindest im Sommer, wenn der 2336 Kilogramm schwere Tscheche über die Landstraßen rollt. Dann zeigt das Display auch mal 18,6 kWh Verbrauch an. Im Winter kann ein nervöser rechter Fuß den Stromverbrauch schon auf mehr als 26 kWh steigern. Die Reichweite lag im OÖN-Test bei 401 Kilometern.

Fazit: Skoda und die Verlässlichkeit: Die Tschechen haben das nächste Modell mit einem Wow-Effekt gebracht. Geringer Verbrauch, optisch ansprechend eingerichteter Innenraum, praktikable Aufteilung, starke Technik (LED-Matrix-Scheinwerfer usw.) – warum der Enyaq heiß begehrt bleibt, hat das SUV-Coupé im OÖN-Test gezeigt.

