Skoda Octavia: Die Stärken des neuen Primus

Das höchste deutsche Lob lautet: "Da kann man nicht meckern!" Ob diese verbale Auszeichnung jemals in Wolfsburg verliehen wurde, ist nicht überliefert. Der neue Skoda Octavia Combi hätte sich die Wertschätzung verdient. Und zwar durch und durch.

Einsteigen – und genießen. Menschen über 1,90 Meter Größe schätzen die Variabilität der Vordersitze. Das Haupthaar streift nicht am Dachhimmel, die Sitzauflage hat eine ermüdungsfreie Länge. Die Beine schlafen auch auf langen Reisen nicht ein. Kurzum: Skoda spielt bei der neuen Version des europäischen Zulassungs-Primus die traditionellen Trümpfe der Marke aus – unvergleichlich viel Raum für Passagiere und Ladung. Apropos Ladung: Das Ladevolumen wuchs um 30 auf 640 Liter. Wobei sich unter dem doppelten Boden ein etwa sieben Zentimeter hohes Fach öffnet – für flache Dinge. Und das Typ2-Ladekabel für die Plug-in-Version.

Überragende Übersichtlichkeit

Das Cockpit-Display zieht sich in die Breite und zeigt die aktuelle Navi-Karte. Oder eben andere Infos. Die vorbildliche Übersichtlichkeit spiegelt sich auch im Touchscreen in der Mitte wider. Selbsterklärend reihen sich die Apps auf, der Home-Bildschirm lässt sich kinderleicht mit den eigenen Favoriten befüllen. Selbst die Meister der Simplizität, Apple und TomTom, hätten das Infotainment-System nicht einfacher gestalten können. Nur auf dem neuen Zwei-Speichen-Lenkrad haben wir einen Knopf zum Wechseln der Cockpit-Ansicht vermisst. Und, liebe Tschechen: Das Plastik der beiden Scroll-Rädchen auf dem Lenkrad fühlt sich richtig billig an.

Schalter bestens erreichbar

Die Schalterreihe für die Lüftung/Klima ragt ein wenig hervor. Die Optik verleitet zum Zungeschnalzen, die Erreichbarkeit könnte kaum bequemer sein. Weltklasse! Wie auch die vielen Simply-Clever-Gimmicks – wieder einmal – höchstes Lob verdienen. Eine Smartphonehalterung da, ein Haken für Einkaufssackerl dort – alles da, wenn man’s braucht. Dazu passt das kabellose Handy-Laden in der Mittelkonsole.

Die Fahrwerksabstimmung ist ausgewogen, die Innenraum-Dämmung sehr gut.

Neben dem Combi ist ab sofort auch die Limousine erhältlich – beide ab 29.730 Euro.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at