Skoda lässt Fabia Combi auslaufen

Jetzt, nach 22 Jahren, endet die Produktion des beliebten Tschechen. Weil mit dem Scala und dem Kamiq neuere Alternativen zur Verfügung stehen.

Der Ur-Combi maß zwar nur 4,22 Meter in der Länge, konnte aber trotzdem praktikable 426 bis 1225 Liter Ladung aufnehmen. Diese Werte stiegen in den Folgegenerationen weiter an. In Spitzenjahren wurden bis zu 4200 Fabias hierzulande pro Jahr ausgeliefert. Die Produktion wird heuer per Jahresende heruntergefahren.