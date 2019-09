Skoda Kamiq: Aller guten Dinge sind drei

Das Stadt-SUV erinnert an den Skoda Scala, ist allerdings sechs Zentimeter höher, hat 3,9 Zentimeter mehr Bodenfreiheit und kommt in Sachen Design (Unterfahrschutz etc.) deutlich robuster daher. Auffällig ist zudem die eigenständige Front mit den horizontal zweigeteilten Scheinwerfern.

Wie bei Skoda üblich, wartet der 4,2 Meter lange Fünftürer mit großzügigen Platzverhältnissen auf. Ellenbogen-, Kopf- und Kniefreiheit sind laut Hersteller Bestmarken im Segment. Der Kofferraum fasst 400 Liter, das Volumen wächst beim Umklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzbank (60:40) auf bis zu 1395 Liter. Dazu kommen zahlreiche praktische Ablagen, die das Stauraumvolumen um weitere 26 Liter erhöhen.

Wer in der Aufpreisliste den Punkt "umklappbare Beifahrersitzlehne" ankreuzt, kann sperrige Gegenstände bis zu einer Länge von 2,45 Meter transportieren.

Motorenseitig stehen zwei Dreizylinder-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum und 95 bzw. 115 PS bereit. Etwas später kommt ein 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS dazu. Dazu kommt ein 1,6-Liter-Diesel mit 115 PS. Und der 1,0-G-Tec-Motor mit 90 PS ist das erste auf den Betrieb mit komprimiertem Erdgas (CNG) ausgelegte Triebwerk in einem Skoda-SUV.

Einstieg ab 19.570 Euro

Die Gänge werden mittels 5-Gang-, 6-Gang- oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sortiert.

Die Preise für den Skoda Kamiq starten bei 19.570 Euro für den 95 PS starken Benziner mit 5-Gang-Schalter in der Version "Active". Topmodell ist der Skoda Kamiq mit dem 115 PS starken Diesel und DSG-Getriebe in der Ausstattungsversion "Style – ab 29.330 Euro.