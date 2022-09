Skoda: Drei neue E-Modelle bis 2026

Bis 2026 wollen die Tschechen drei neue E-Modelle auf den Markt bringen: einen Kleinwagen, einen Kompakt-SUV sowie einen Siebensitzer für Familien. Der große SUV soll eine Reichweite von 600 Kilometern haben und mit bis zu 200 kW laden können. Einen Ausblick, wie das Modell aussehen könnte, gab Skoda diese Woche in Prag. Dort präsentierten die Tschechen das Konzept-Auto Vision S7, das die neue Designlinie von Skoda zeigt.

5,6 Milliarden für E-Mobilität

Bis 2030 peilt die Traditionsmarke einen Anteil der E-Autos von 70 Prozent an den Verkäufen an. Dafür investiert Skoda in den nächsten Jahren 5,6 Milliarden Euro in die E-Mobilität sowie 700 Millionen Euro in die Digitalisierung.

Daneben konzentriert sich Skoda noch auf die wohl letzten Modelle mit Verbrennungsmotoren. Nächstes Jahr kommt die neue Generation des Superb und des Kodiaq, 2024 folgt der aufgefrischte Octavia.