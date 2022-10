Sieben Millionen Nutzfahrzeuge bei Sevel gebaut

Im größten europäischen Produktionswerk für leichte Nutzfahrzeuge in der Gemeinde Atessa (Abruzzen) wurden seither sieben Millionen Fahrzeuge produziert – Kastenwagen, Pritschenwagen und Plattformgestelle der Marken Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, RAM, Talbot und Vauxhall.

"40 Prozent emissionsfrei"

"Das Werk Sevel hat eine lange Tradition in der Herstellung von Produkten, die unsere gewerblichen Kunden wünschen und benötigen. Es wird auch weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen, einen Anteil von 40 Prozent an emissionsfreien Fahrzeugen in diesem Segment zu erreichen", sagte der Stellantis-Manager Uwe Hochgeschurtz.