Shooting Brake: Der Feschak mit dem praktischen Heck

Fesch steht er da, der CLA Shooting Brake. Geduckter als ein klassischer Kombi, dynamischer und sportlicher. Ein Shooting Brake eben, ein Coupé mit praktischem Heck.

Mercedes landete 2013 mit diesem Projekt einen Überraschungserfolg. Die Verkäufe übertrafen die Erwartungen. Nun startet der Mercedes in die zweite Runde.

Im Vergleich zur aktuellen Coupé-Variante unterscheiden sich die Maße nicht. Schließlich sind die Varianten bis zur B-Säule ident. Der Blick zurück ergibt aber, dass der Shooting Brake um 4,8 Zentimeter länger (4,69 Meter) und um 5,3 Zentimeter breiter (1,83 Meter) als sein Vorgänger ist.

Das Kofferraumvolumen stieg im Vergleich zur ersten Version um zehn auf 505 Liter (bis 1370 Liter). Entscheidender wirkt sich die Neugestaltung der Heckklappe aus, die an der Unterkante nun 24 Zentimeter an Breite zulegte. Dies erleichtert das Be- und Entladen des Kofferraumes deutlich. Die Lehne der Rücksitzbank lässt sich 40:20:40 umklappen, die vergrößerte Ladefläche bleibt eben.

Von der aktuellen A-Klasse übernahm Mercedes die Innenraumgestaltung: Darunter das bewährte Widescreen-Cockpit mit den (optionalen) 10,25-Zoll-Bildschirmen und das Lenkrad mit den berührungsempfindlichen Schaltflächen. Als Schaltzentrale fungiert das Touchpad auf der Mittelkonsole. Wer Sprachbefehle bevorzugt, für den fährt MBUX, das geniale Spracherkennungsprogramm, mit ("Hey Mercedes").

Öffnen wie von Geisterhand

Berührungslos öffnen lässt sich die Heckklappe (Easy Pack bzw. Hands-Free Access), aus der Fülle an Assistenzsystemen sticht die Distronic hervor, der aktive Abstandsassistent. Der Shooting Brake hält perfekt den Abstand hinter vorausfahrenden Wagen und bremst auch vor scharfen Kurven automatisch ab. Genial!

Als herausragend präsentierte sich auf den ersten OÖN-Testkilometern der 220d: stark im Antritt, leise und extrem sparsam. Fünf Liter Dieselverbrauch auf 100 Kilometer überraschten die Tester.

Der CLA Shooting Brake ist ab September ab 35.820 Euro in Österreich erhältlich.

CLA Shooting Brake

Zwei Benziner und zwei Diesel bietet Mercedes an: Der 1,4-Liter-Benziner leistet 136 bzw. 163 PS, der 2,0-Liter 190 bzw. 224 PS. Der 1,5-Liter-Diesel 116 PS, der 2,0-Liter-Diesel 150 bzw. 190 PS. Die Verbräuche pendeln zwischen 5,4 und 6,4 Liter (Benziner) sowie 4,2 und 4,65 Liter Diesel.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at