Sechs neue E-Skodas: Mit robustem Design ins Elektro-Zeitalter

Eineinhalb Jahre Lieferzeit, in fünf europäischen Ländern (Tschechien, Slowakei, Niederlande, Dänemark und Finnland) das meistverkaufte E-Modell: Skoda landete mit dem Enyaq einen Volltreffer. Insgesamt setzten die Tschechen im Vorjahr 53.700 Stück des Elektro-SUV ab.

"Wir sind stolz", sagte dann auch ein Skoda-Sprecher bei einer ungewöhnlichen Weltpremiere in Mlada Boleslav. Das Motto: "Let’s Explore!" Die Tschechen stellten sechs neue Elektromodelle vor, die bis 2026 auf den Markt kommen werden. Das verbindende Element des Sextetts: Alle kennzeichnet ein robustes, markantes Design.

„Enyaq iV“: die nächste Stufe des elektrischen Bestsellers Bild: Skoda

Neben dem SUV Enyaq iV der nächsten Generation und seinem dynamischen Coupé- Ableger, die beide an der neuen Designsprache "Modern Solid" erkennbar sein werden, hat Skoda noch vier weitere rein batterieelektrische Varianten in der Pipeline.

„Enyaq Coupé iV“: Die nächste Stufe des dynamischen Coupés Bild: Skoda

„Small“: 4,19 Meter kurz, wird der Kompakt-SUV das Einstiegsmodell. Bild: Skoda

" Small" wird das Einstiegsmodell in die E-Mobilität. 4,19 Meter lang fährt der SUV in der Kompakt-Klasse. Das Kofferraumvolumen wird jenem des Scala ähneln. Der Ab-Preis wird bei 25.000 Euro angesiedelt sein. Das Modell wird in einem spanischen VW-Werk produziert.

„Compact“: Der Nachfolger vom Karoq wird „Elroq“ heißen. Bild: Skoda

Der " Compact" wiederum ist als Nachfolger des Karoq vorgesehen und wird den Namen "Elroq" tragen: zusammengesetzt aus "Elektro" und "Karoq". Der 4,5 Meter lange Elektro-SUV kommt schon 2024.

Der " Combi" setzt die bewährte Kombi-Tradition der Tschechen nahtlos fort. Das rein elektrische Familienauto mit einem 600 Liter großen Kofferraum wird 4,70 Meter lang sein, der Marktstart ist für 2026 geplant.

„Space“: Der mächtigste Skoda der neuen Serie ist 4,90 Meter lang. Bild: Skoda

Das größte Skoda-Modell wird " Space" sein – die Serienversion des Concept Cars Skoda Vision 7S. Es wird 4,90 Meter lang und wohl ein Siebensitzer sein.

