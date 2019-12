Seat: Spanische Boom-Marke auf Überholspur

In Österreich parkte Seat mit 19.061 Einheiten (+4,1 Prozent) und 6,2 Prozent Marktanteil (Jänner bis November 2019) hinter VW (16,1 Prozent) und Skoda (8,4 Prozent) erstmals auf dem dritten Rang ein. Mit dieser Rekordquote landet die Marke in Europa hinter dem Heimmarkt Spanien (8,3 Prozent Marktanteil) auf dem zweiten Platz. Meistverkauftes Modell bleibt der Ibiza. Für 2020 kündigte Seat-Österreich-Chef Wolfgang Wurm ein "Upgrade-Programm" an: Mehr Ausstattung zum gleichen Preis.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.