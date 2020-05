Seat Leon: Ein spanischer Tausendsassa

"Hola!" Das spanische "Hallo!" begrüßt Lenker und Passagiere, sobald Fahrer- oder Beifahrertür aufschwingen. Seat projiziert dankenswerterweise nicht, wie üblich, den Markennamen auf den Boden, sondern das freundliche "Hola!" Ein erfrischendes Detail, das den Unterschied macht. Wir durften eine erste Testrunde mit dem ST (Kombi) drehen. Unter der Motorhaube werkte der 150-PS-Benziner samt Sechsgang-Schaltgetriebe.

Angenehme Beinfreiheit

Die Türen gerieten etwas klein, dafür öffnet sich dahinter so etwas wie die Wiener Stadthalle. "Paps, die Beinfreiheit ist super!" Die Tochter, 25, freut sich auf dem Rücksitz. Trotz der Weite schaffte Seat das Kunststück, dass alle Schalter, Knöpfe und Hebel in bequemer Reichweite liegen. Keine Sit-ups im Sitzen, um den Touchscreen in der Mitte zu erreichen.

Das Cockpit-Display wechselt auf Knopfdruck den Aufbau: von klassisch bis dreigeteilt. Der Spieltrieb hilft (wer will schon Bedienungsanleitungen lesen!), die vielen Einstellungen zu erkunden. Wie auch das Infotainmentsystem in der Mitte recht mächtig, aber nicht immer ganz logisch aufgebaut ist. Seat-App, Apple CarPlay, Navi usw. – Seat treibt die Digitalisierung konsequent voran. Die Jugend freut’s. Und die Älteren lernen dazu. Exzellent ist der Radioempfang, der bayrische Info-Sender "B5 aktuell" klingt noch in Feldkirchen/Donau astrein. Die Spracherkennung fordert exakte, vorgegebene Befehle, die dann aber zielsicher umgesetzt werden.

Spieltrieb hilft, das mächtige Infotainmentsystem kennenzulernen. Bild: heb

"Fuß vom Gas!"

Um Sprit zu sparen, empfiehlt das Cockpit-Display, 200 Meter vor einem Tempo-Limit den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Angenehm zurückhaltend, aber trotzdem hilfreich agiert der Spurhalteassistent.

Sowohl der Fünftürer (ab 18.990 Euro) als auch der ST (Kombi, ab 19.990 Euro) stehen bereits in den Schauräumen.

Seat Leon: Die Antriebe

Der 150-PS-TSI zog den Leon ST auf den ersten OÖN-Testkilometern flott aus dem Drehzahlkeller. Knapp vor dem roten Bereich wird die Luft allerdings dünn. Die Spanier stimmten den Leon straffer als vergleichbare Modelle ab, die vierte Leon-Generation liegt bei dynamischerer Fahrweise exzellent wie spursicher auf dem Asphalt. Lob verdient das leichtgängige Sechsgang-Schaltgetriebe, obwohl das 7-Gang-DSG die bessere, weil komfortablere Wahl ist.

Neben den drei TSI-Varianten (90, 130 und 150 PS) hat Seat auch noch den neuen Mild-Hybrid-Vierzylinder eTSI (150 PS, 5,9 bis 6,7 Liter WLTP-Verbrauch) sowie den 150-PS-Turbodiesel im Portfolio.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at