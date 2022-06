Schrankenlos durch Europa

Das Bild ist sattsam bekannt: Auf der italienischen Brennerautobahn (A22) staut sich’s an reisestarken Sommertagen kilometerweit vor der Mautstelle Sterzing. Trotz 13 Spuren. In Frankreich wiederum muss alle paar Kilometer Autobahnmaut bezahlt werden. Vor allem an der Cote d’Azur ist diese Unsitte allgegenwärtig. Wer nicht ständig das Geldbörserl zücken möchte, für den gibt’s Abhilfe: mit den "Grünen Spuren".